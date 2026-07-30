ЦБ обяжет банки обеспечивать платежи в пользу государства через СБП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 апреля 2027 года крупнейшие кредитные организации будут обязаны предоставлять клиентам возможность совершать платежи в пользу государства (С2G) через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2027 года.
- С помощью СБП станет проще оплачивать различные С2G-платежи, такие как оплата детских садов, кружков и секций, налогов и штрафов.
- В СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке, однако решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банки РФ с 1 апреля следующего года будут обязаны предоставлять клиентам возможность совершать платежи в пользу государства (С2G) через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает Банк России.
"У крупнейших кредитных организаций такая обязанность возникнет с 1 апреля 2027 года, у банков с универсальной лицензией – с 1 октября 2027 года. Но некоторые банки оказывают такую услугу уже сейчас по собственному желанию", - говорится на сайте регулятора.
Через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства (С2G-платежи).
Банки будут обязаны предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями.
Важно, что С2G-платежи в СБП для граждан бесплатные. Банки также в этом случае не платят никаких комиссий регулятору.
Кроме того, в СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. "Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно", - поясняет ЦБ.
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