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ЦБ обяжет банки обеспечивать платежи в пользу государства через СБП - РИА Новости, 30.07.2026
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16:45 30.07.2026
ЦБ обяжет банки обеспечивать платежи в пользу государства через СБП

ЦБ обяжет банки предоставлять клиентам возможность С2G-платежей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 апреля 2027 года крупнейшие кредитные организации будут обязаны предоставлять клиентам возможность совершать платежи в пользу государства (С2G) через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2027 года.
  • С помощью СБП станет проще оплачивать различные С2G-платежи, такие как оплата детских садов, кружков и секций, налогов и штрафов.
  • В СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке, однако решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банки РФ с 1 апреля следующего года будут обязаны предоставлять клиентам возможность совершать платежи в пользу государства (С2G) через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает Банк России.
"У крупнейших кредитных организаций такая обязанность возникнет с 1 апреля 2027 года, у банков с универсальной лицензией – с 1 октября 2027 года. Но некоторые банки оказывают такую услугу уже сейчас по собственному желанию", - говорится на сайте регулятора.
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Через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства (С2G-платежи).
Банки будут обязаны предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями.
Важно, что С2G-платежи в СБП для граждан бесплатные. Банки также в этом случае не платят никаких комиссий регулятору.
Кроме того, в СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. "Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно", - поясняет ЦБ.
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