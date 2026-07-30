Свыше 48 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков при помощи бота

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Свыше 48 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков с помощью бота за первые шесть месяцев текущего года, заявила заместитель столичного мэра, глава московского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



Она отметила, что торговый бот позволяет представителям бизнеса участвовать в нескольких котировочных сессиях в одно и то же время, экономя время и позволяя предлагать свой товар большему числу потенциальных покупателей. А заказчики за счет конкуренции получают более выгодные предложения.



"За первое полугодие 2026 года в результате котировочных сессий с использованием торгового бота на Портале поставщиков заключили 48,2 тысячи контрактов — на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Начальная цена в ходе мини-аукционов снизилась на 2,4 миллиарда рублей, это вдвое больше, чем годом ранее", — приводит слова Багреевой пресс-служба столичного комплекса экономической политики.



Бота внедрили на платформу четыре года назад. При его подключении поставщик указывает сумму, до которой готов снизить стоимость контракта. Затем в ходе мини-аукциона бот автоматически делает ставки, пока цена не достигнет минимума.



Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что пользоваться ботом могут все представители бизнеса с регистрацией. Чаще всего к его помощи прибегали поставщики из Москвы, Московской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Свердловской области в период с января по июнь нынешнего года. На них пришлось 35,9 тысячи сделок, или 74% от их общего числа.



Каждый день на Портале поставщиков заключают более 1,5 тысячи контрактов. Его каталог насчитывает свыше 3,5 миллиона наименований. За 13 лет существования платформе удалось зарекомендовать себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и предпринимателей.



Ранее Багреева сообщала, что на Портале поставщиков за первое полугодие 2026 года провели более 116 тысяч котировочных сессий, что на четверть больше, чем за такой же период в прошлом году.