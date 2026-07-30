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В ДНР при атаках дронов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 30.07.2026
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22:02 30.07.2026 (обновлено: 22:07 30.07.2026)
В ДНР при атаках дронов ВСУ погиб один человек

Пушилин: в ДНР при атаках ударных БПЛА ВСУ один человек погиб, еще трое ранены

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ударных БПЛА ВСУ один человек погиб, еще трое мирных жителей ДНР пострадали.
  • Повреждены четыре жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры и автомобили в нескольких муниципальных округах ДНР.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще три мирных жителя ДНР пострадали в четверг из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«

"Один человек погиб, еще три мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Повреждены четыре жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой и три легковых автомобиля в городских округах Макеевка, Горловка, Докучаевск, Мангушском, Волновахском, Шахтерском муниципальных округах", - добавил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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