В ДНР при атаках дронов ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак ударных БПЛА ВСУ один человек погиб, еще трое мирных жителей ДНР пострадали.
- Повреждены четыре жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры и автомобили в нескольких муниципальных округах ДНР.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще три мирных жителя ДНР пострадали в четверг из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Один человек погиб, еще три мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.