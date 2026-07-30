В Запорожской области при ударе ВСУ по жилым кварталам погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Благовещенка Запорожской области при артиллерийском ударе ВСУ по жилым кварталам погибла местная жительница.
- Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Женщина погибла при артиллерийском ударе ВСУ по жилым кварталам в селе Благовещенка Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отметил губернатор.