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В Запорожской области при ударе ВСУ по жилым кварталам погибла женщина - РИА Новости, 30.07.2026
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14:21 30.07.2026 (обновлено: 14:33 30.07.2026)
В Запорожской области при ударе ВСУ по жилым кварталам погибла женщина

При артиллерийском ударе по жилым кварталам в селе Благовещенка погибла женщина

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Благовещенка Запорожской области при артиллерийском ударе ВСУ по жилым кварталам погибла местная жительница.
  • Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Женщина погибла при артиллерийском ударе ВСУ по жилым кварталам в селе Благовещенка Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«

"В селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа киевские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам. В результате обстрела погибла местная жительница", - написал Балицкий в своем канале в "Макс".

Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отметил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаЕвгений Балицкий
 
 
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