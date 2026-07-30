При атаке БПЛА в Удмуртии погиб один человек

"Только что вернулась с пострадавшего объекта. На месте о ситуации доложили члены оперативного штаба ликвидации последствий атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара", - рассказала она о ситуации в Сарапуле.