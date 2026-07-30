При атаке БПЛА в Удмуртии погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Удмуртии совершена атака беспилотниками.
- Погиб один мирный житель, на месте происшествия работают оперативные службы.
УФА, 30 июл – РИА Новости. Один мирный житель погиб при атаке беспилотниками в Удмуртии, сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова на платформе "Макс".
"Совершена еще одна массовая атака на Удфмуртию. В небе на севере республики уничтожены два БПЛА. По оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы", - написала Абрамова.
Ранее сообщалось, что произошла атака беспилотников на логистический центр в Сарапуле. Абрамова выезжала на место происшествия.
"Только что вернулась с пострадавшего объекта. На месте о ситуации доложили члены оперативного штаба ликвидации последствий атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара", - рассказала она о ситуации в Сарапуле.
Абрамова добавила, что в районе возгорания логистического центра концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. Сотрудники атакованного объекта эвакуированы, для иногородних будет организован трансфер.