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При атаке БПЛА в Удмуртии погиб один человек - РИА Новости, 30.07.2026
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13:40 30.07.2026 (обновлено: 14:21 30.07.2026)
При атаке БПЛА в Удмуртии погиб один человек

Абрамова: при атаке БПЛА в Удмуртии погиб один мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Удмуртии совершена атака беспилотниками.
  • Погиб один мирный житель, на месте происшествия работают оперативные службы.
УФА, 30 июл – РИА Новости. Один мирный житель погиб при атаке беспилотниками в Удмуртии, сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова на платформе "Макс".
"Совершена еще одна массовая атака на Удфмуртию. В небе на севере республики уничтожены два БПЛА. По оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы", - написала Абрамова.
Ранее сообщалось, что произошла атака беспилотников на логистический центр в Сарапуле. Абрамова выезжала на место происшествия.
"Только что вернулась с пострадавшего объекта. На месте о ситуации доложили члены оперативного штаба ликвидации последствий атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара", - рассказала она о ситуации в Сарапуле.
Абрамова добавила, что в районе возгорания логистического центра концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. Сотрудники атакованного объекта эвакуированы, для иногородних будет организован трансфер.
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ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)Ольга Абрамова (глава Удмуртии)
 
 
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