Мирошник назвал атаку ВСУ на автобус Луганск - Светлодарск преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атакой тяжким военным преступлением удар ВСУ по рейсовому автобусу Луганск — Светлодарск.
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ударных БПЛА ВСУ погиб один человек и пострадали 14 мирных жителей республики.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на гражданский рейсовый автобус Луганск - Светлодарск является тяжким военным преступлением, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ударных БПЛА ВСУ в среду один человек погиб, еще 14 мирных жителей республики пострадали. Глава региона уточнил, что при атаке на автомобиль в поселке Луганское погиб мужчина. Также на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, ранения средней степени тяжести получили три женщины и три мужчины. Кроме того, пострадали еще две женщины.
"Атаки на гражданский транспорт - это тяжкое военное преступление", - написал Мирошник в канале на платформе "Макс".
Как подчеркнул дипломат, за последний месяц ВСУ совершили целую серию преднамеренных ударов по гражданским автобусам.
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