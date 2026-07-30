Решетников сравнил российские цены на газ для Армении с европейскими

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"В рамках общего рынка газа Союза Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров. А если сравнить цену с актуальными "европейскими" ценами на газ, превышающими сегодня 600 долларов за тысячу кубометров – иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около 1 млрд долларов в год", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства.