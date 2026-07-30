Решетников сравнил российские цены на газ для Армении с европейскими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как актуальные «европейские» цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
- Решетников отметил, что Армения является членом ЕАЭС с 2015 года, и Союз является ключевым рынком сбыта и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как актуальные "европейские" цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз. Ранее Путин отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.
Решетников напомнил, что Армения является членом ЕАЭС с 2015 года. И Союз является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики.
«
"В рамках общего рынка газа Союза Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров. А если сравнить цену с актуальными "европейскими" ценами на газ, превышающими сегодня 600 долларов за тысячу кубометров – иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около 1 млрд долларов в год", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства.
По словам главы Минэкономразвития, вряд ли кто-нибудь за пределами ЕАЭС сможет предложить Армении такие условия.