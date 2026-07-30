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Решетников сравнил российские цены на газ для Армении с европейскими - РИА Новости, 30.07.2026
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23:47 30.07.2026
Решетников сравнил российские цены на газ для Армении с европейскими

Решетников: Россия поставляет Армении газ по $177,5, в Европе она выше $600

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как актуальные «европейские» цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
  • Решетников отметил, что Армения является членом ЕАЭС с 2015 года, и Союз является ключевым рынком сбыта и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как актуальные "европейские" цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз. Ранее Путин отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.
Решетников напомнил, что Армения является членом ЕАЭС с 2015 года. И Союз является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики.
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"В рамках общего рынка газа Союза Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров. А если сравнить цену с актуальными "европейскими" ценами на газ, превышающими сегодня 600 долларов за тысячу кубометров – иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около 1 млрд долларов в год", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства.

По словам главы Минэкономразвития, вряд ли кто-нибудь за пределами ЕАЭС сможет предложить Армении такие условия.
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ЭкономикаАрменияРоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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