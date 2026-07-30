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Суд арестовал замначальника управления беспилотных систем Минпромторга - РИА Новости, 30.07.2026
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15:38 30.07.2026 (обновлено: 16:50 30.07.2026)
Суд арестовал замначальника управления беспилотных систем Минпромторга

В Москве арестовали за растрату замначальника управления Минпромторга Половченю

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлла Половченя
Алла Половченя - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Алла Половченя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю.
  • Половченя задержана по подозрению в растрате в особо крупном размере.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате, следует из данных картотеки судов Москвы.
Половченя задержана правоохранительными органами, министерство оказывает содействие следственным действиям, сообщили ранее РИА Новости в Минпромторге.
«

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - значится в картотеке.

Согласно этим данным, Половчене вменяется растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
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