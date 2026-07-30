Суд арестовал замначальника управления беспилотных систем Минпромторга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю.
- Половченя задержана по подозрению в растрате в особо крупном размере.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате, следует из данных картотеки судов Москвы.
Половченя задержана правоохранительными органами, министерство оказывает содействие следственным действиям, сообщили ранее РИА Новости в Минпромторге.
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"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - значится в картотеке.
Согласно этим данным, Половчене вменяется растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).