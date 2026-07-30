Суд вынес приговор фигуранту дела об убийстве создателя батальона "Арбат"

Вараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве. 30 июля 2026

Вараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве. 30 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Ваража Манукян приговорен к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК "Алые паруса".

Первые шесть лет Манукян проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Манукяна виновным и назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы", - огласил решение судья.

Суд постановил, что первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Он также оштрафован на 500 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль Mercedes , на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.

Манукян признан виновным в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном организованной группой.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству гособвинителя.

Как установило следствие, не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план совершения теракта в Москве. Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года.

По версии СК, Вараж Манукян, Паруйр Матевосян и другие соучастники наблюдали за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и охрану, а также проводили видеосъёмку. Манукян обеспечил перевозку и хранение самодельного взрывного устройства.

В феврале 2025 года Матевосян увидел, как Саркисян заходит в подъезд одного из корпусов жилого комплекса "Алые паруса", после чего Манукян дистанционно активировал взрывное устройство, которое было заложено в лифте дома. Саркисян и исполнитель погибли на месте, ещё трое пострадали. Кроме того, значительный имущественный ущерб нанесён управляющей компании.