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Суд вынес приговор фигуранту дела об убийстве создателя батальона "Арбат" - РИА Новости, 30.07.2026
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11:33 30.07.2026 (обновлено: 11:53 30.07.2026)
Суд вынес приговор фигуранту дела об убийстве создателя батальона "Арбат"

Фигурант дела об убийстве создателя батальона "Арбат" получил 22 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве. 30 июля 2026
Вараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ваража Манукян приговорен к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК "Алые паруса".
  • Первые шесть лет Манукян проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Манукяна виновным и назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы", - огласил решение судья.
Суд постановил, что первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Он также оштрафован на 500 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль Mercedes, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.
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Манукян признан виновным в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном организованной группой.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству гособвинителя.
Как установило следствие, не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план совершения теракта в Москве. Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года.
По версии СК, Вараж Манукян, Паруйр Матевосян и другие соучастники наблюдали за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и охрану, а также проводили видеосъёмку. Манукян обеспечил перевозку и хранение самодельного взрывного устройства.
В феврале 2025 года Матевосян увидел, как Саркисян заходит в подъезд одного из корпусов жилого комплекса "Алые паруса", после чего Манукян дистанционно активировал взрывное устройство, которое было заложено в лифте дома. Саркисян и исполнитель погибли на месте, ещё трое пострадали. Кроме того, значительный имущественный ущерб нанесён управляющей компании.
В отношении Матевосяна дело было прекращено в связи с его смертью.
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