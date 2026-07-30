МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленщины Василий Анохин посетил Смоленскую областную клиническую больницу, где в 2025-2026 годах обновили основные подразделения.
По словам губернатора, в учреждении полностью завершен капитальный ремонт отделения реанимации в корпусе № 7. Выполнен комплекс работ — от замены инженерных систем до финишной отделки. Оборудованы палаты, закуплена новая мебель, в том числе функциональные электрические кровати с дистанционным управлением. Установлена современная навигация, которая помогает персоналу и пациентам ориентироваться в отделении.
«
"Осмотрели также обновленную лабораторию — она оснащена современным оборудованием, что позволит сократить время получения результатов анализов и повысить точность диагностики", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
На следующей неделе врачи уже начнут работу в обновленных помещениях.
"Смоленская областная клиническая больница должна соответствовать уровню современного медицинского центра, где каждый пациент может своевременно получить качественную, высокотехнологичную медицинскую помощь", — подытожил губернатор.