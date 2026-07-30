Анохин посетил Смоленскую областную клиническую больницу

По словам губернатора, в учреждении полностью завершен капитальный ремонт отделения реанимации в корпусе № 7. Выполнен комплекс работ — от замены инженерных систем до финишной отделки. Оборудованы палаты, закуплена новая мебель, в том числе функциональные электрические кровати с дистанционным управлением. Установлена современная навигация, которая помогает персоналу и пациентам ориентироваться в отделении.