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Анохин посетил Смоленскую областную клиническую больницу - РИА Новости, 30.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:03 30.07.2026
Анохин посетил Смоленскую областную клиническую больницу

Василий Анохин посетил Смоленскую областную клиническую больницу

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленщины Василий Анохин посетил Смоленскую областную клиническую больницу, где в 2025-2026 годах обновили основные подразделения.
По словам губернатора, в учреждении полностью завершен капитальный ремонт отделения реанимации в корпусе № 7. Выполнен комплекс работ — от замены инженерных систем до финишной отделки. Оборудованы палаты, закуплена новая мебель, в том числе функциональные электрические кровати с дистанционным управлением. Установлена современная навигация, которая помогает персоналу и пациентам ориентироваться в отделении.
«
"Осмотрели также обновленную лабораторию — она оснащена современным оборудованием, что позволит сократить время получения результатов анализов и повысить точность диагностики", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
На следующей неделе врачи уже начнут работу в обновленных помещениях.
"Смоленская областная клиническая больница должна соответствовать уровню современного медицинского центра, где каждый пациент может своевременно получить качественную, высокотехнологичную медицинскую помощь", — подытожил губернатор.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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