Анохин осмотрел ход строительства корпуса детской больницы в Смоленске

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленщины Василий Анохин осмотрел ход строительства лечебного корпуса Смоленской областной детской клинической больницы.
Готовность объекта составляет 83%.
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"Шестиэтажный корпус рассчитан на 153 койки. Здесь разместятся четыре операционные, включая интегрированную для телемедицинских консультаций, отделение детской онкологии и гематологии на 20 коек. Также сюда переедут отделения детской хирургии, травматологии и оториноларингологии", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что завершены работы по монтажу систем водоснабжения и канализации, облицовке стен и полов плиткой, установке дверей. Сейчас идет монтаж внутренних электрических и слаботочных сетей, системы вентиляции и медицинских газов, устройство фасада. Уже установлено рентген-оборудование, оборудование централизованного стерилизационного отделения, ожидается монтаж компьютерного томографа.
Анохин отметил, что в отделении реанимации внедрена концепция "тихой реанимации": все сигналы тревоги мониторов и аппаратов ИВЛ выводятся на центральный пост медсестер, а в палатах пациенты не слышат звуков приборов. Это снижает уровень стресса и помогает детям быстрее восстанавливаться. В операционных установлены современные консоли, интегрированные для телемедицинских консультаций с федеральными клиниками. Впервые в Смоленской области в больнице появятся специализированные койки для оказания помощи по нейрохирургии, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.
"Новый корпус примыкает к основному зданию больницы. В следующем году планируем провести ремонт и в старом корпусе. Поручил установить на территории больницы информационный навигационный стенд, чтобы родителям и детям было легче ориентироваться в новом пространстве. Также обновим прилегающую территорию: будут установлены новые фонари, скамейки, отремонтированы дорожки, а фасад здания оборудуют архитектурной подсветкой. Завершить строительство и открыть новый корпус планируем в этом году", — заключил губернатор.