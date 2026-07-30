Анохин осмотрел ход строительства корпуса детской больницы в Смоленске

Он добавил, что завершены работы по монтажу систем водоснабжения и канализации, облицовке стен и полов плиткой, установке дверей. Сейчас идет монтаж внутренних электрических и слаботочных сетей, системы вентиляции и медицинских газов, устройство фасада. Уже установлено рентген-оборудование, оборудование централизованного стерилизационного отделения, ожидается монтаж компьютерного томографа.

"Новый корпус примыкает к основному зданию больницы. В следующем году планируем провести ремонт и в старом корпусе. Поручил установить на территории больницы информационный навигационный стенд, чтобы родителям и детям было легче ориентироваться в новом пространстве. Также обновим прилегающую территорию: будут установлены новые фонари, скамейки, отремонтированы дорожки, а фасад здания оборудуют архитектурной подсветкой. Завершить строительство и открыть новый корпус планируем в этом году", — заключил губернатор.