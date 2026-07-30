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Анохин: представители Смоленской области победили в конкурсе "Семья года" - РИА Новости, 30.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:00 30.07.2026
Анохин: представители Смоленской области победили в конкурсе "Семья года"

Губернатор Смоленской области Анохин поздравил лауреатов конкурса "Семья года"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Семья Новиковых из Смоленской области победила во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Конкурс "Семья года" – одно из самых масштабных событий, направленных на укрепление института семьи, сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей. Он проводится с 2016 года по инициативе министерства труда и социальной защиты РФ, фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Главная цель проекта – показать, что крепкая семья была и остается главной ценностью нашего государства", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
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И добавил, что конкурс проводится по шести номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества". В каждой из них соревнуются лучшие семьи со всей России.
"В номинации "Сельская семья" представлены 12 семей-финалистов, и среди них – жители Смоленской области. Уже третий год подряд наши семьи побеждают в этой номинации. В этом году победу одержала семья Новиковых, за плечами которых – большая история", – написал губернатор.
Роман Николаевич и Наталья Анатольевна вместе уже 24 года. Они воспитывают четверых детей: Валерию, Елизавету, Артема и Дарью. Глава семьи – бывший сотрудник Следственного отдела полиции, подполковник юстиции, а сейчас директор торгово-технического салона. Наталья Анатольевна – педагог с 19-летним стажем, советник директора по воспитанию в Капыревщинской школе, ее ученики показывают блестящие результаты – в 2023 году одна из них получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Дети активно участвуют в жизни школы и родного края: старшая дочь Валерия – студентка филологического факультета направления "Журналистика" СмолГУ, волонтер. Елизавета – юнармеец и активист "Движения Первых". Артем и Дарья – первоклассники, которые уже делают свои первые шаги в "Движении Первых" и участвуют в различных конкурсах.
Семья – победители Всероссийского конкурса "Родные-любимые", участники множества творческих и патриотических проектов, хранители памяти о своих предках, воевавших в Великой Отечественной войне.
"От всей души поздравляю семью Новиковых с этой заслуженной победой! Пусть ваш пример вдохновляет другие смоленские семьи на добрые дела и достижения. Гордимся вами!" – заключил Анохин.
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