Анохин: представители Смоленской области победили в конкурсе "Семья года"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Семья Новиковых из Смоленской области победила во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Конкурс "Семья года" – одно из самых масштабных событий, направленных на укрепление института семьи, сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей. Он проводится с 2016 года по инициативе министерства труда и социальной защиты РФ, фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Главная цель проекта – показать, что крепкая семья была и остается главной ценностью нашего государства", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

И добавил, что конкурс проводится по шести номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества". В каждой из них соревнуются лучшие семьи со всей России.

"В номинации "Сельская семья" представлены 12 семей-финалистов, и среди них – жители Смоленской области. Уже третий год подряд наши семьи побеждают в этой номинации. В этом году победу одержала семья Новиковых, за плечами которых – большая история", – написал губернатор.

Роман Николаевич и Наталья Анатольевна вместе уже 24 года. Они воспитывают четверых детей: Валерию, Елизавету, Артема и Дарью. Глава семьи – бывший сотрудник Следственного отдела полиции, подполковник юстиции, а сейчас директор торгово-технического салона. Наталья Анатольевна – педагог с 19-летним стажем, советник директора по воспитанию в Капыревщинской школе, ее ученики показывают блестящие результаты – в 2023 году одна из них получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Дети активно участвуют в жизни школы и родного края: старшая дочь Валерия – студентка филологического факультета направления "Журналистика" СмолГУ, волонтер. Елизавета – юнармеец и активист "Движения Первых". Артем и Дарья – первоклассники, которые уже делают свои первые шаги в "Движении Первых" и участвуют в различных конкурсах.

Семья – победители Всероссийского конкурса "Родные-любимые", участники множества творческих и патриотических проектов, хранители памяти о своих предках, воевавших в Великой Отечественной войне.