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Анохин рассказал об обновлении объектов культурного наследия Смоленщины - РИА Новости, 30.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:28 30.07.2026
Анохин рассказал об обновлении объектов культурного наследия Смоленщины

Анохин: на Смоленщине продолжают модернизировать объекты культурного наследия

© Фото : Василий Анохин/MAXОбновление объекта культурного наследия в Смоленской области
Обновление объекта культурного наследия в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Василий Анохин/MAX
Обновление объекта культурного наследия в Смоленской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Смоленской области продолжают обновлять объекты культурного наследия, сообщил глава региона Василий Анохин.
"Смоленская область по праву гордится своим богатым культурным и историческим наследием. Каждый памятник архитектуры хранит память о событиях региона, в нем запечатлены вековой труд и талант предков. При поддержке федерального центра мы ведем масштабную работу по сохранению и модернизации объектов культурного наследия", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Так, продолжаются работы на Крепостной стене. По словам главы региона, в настоящее время завершены и приняты комиссией работы на пряслах XXIX и XXX. Сейчас на башне Волкова и на I прясле ведется восстановление белокаменного цоколя, кирпичной кладки, ярусов и устройство кровли. Параллельно разрабатывается проектная документация для дальнейших мероприятий по сохранению башен Бублейка и Копытенская, а также прясла XXV.
Еще одним значимым памятником Анохин назвал костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске. По его словам, он долгие годы находился в аварийном состоянии. На сегодняшний день выполнен основной объем противоаварийных работ: укреплены фасады и башни, заменены аварийные участки кровли, выполнена гидроизоляция. Общая готовность объекта составляет 90%. Также ведется разработка проектной документации для завершающего этапа работ по сохранению памятника.
"Наша задача – бережно сохранять уникальное историческое наследие Смоленщины для будущих поколений. Эти объекты становятся центрами притяжения для жителей и гостей региона, а также способствуют росту его экономической и туристической привлекательности", – сказал Анохин.
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