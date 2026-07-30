Анохин рассказал об обновлении объектов культурного наследия Смоленщины

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Смоленской области продолжают обновлять объекты культурного наследия, сообщил глава региона Василий Анохин.

"Смоленская область по праву гордится своим богатым культурным и историческим наследием. Каждый памятник архитектуры хранит память о событиях региона, в нем запечатлены вековой труд и талант предков. При поддержке федерального центра мы ведем масштабную работу по сохранению и модернизации объектов культурного наследия", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Так, продолжаются работы на Крепостной стене. По словам главы региона, в настоящее время завершены и приняты комиссией работы на пряслах XXIX и XXX. Сейчас на башне Волкова и на I прясле ведется восстановление белокаменного цоколя, кирпичной кладки, ярусов и устройство кровли. Параллельно разрабатывается проектная документация для дальнейших мероприятий по сохранению башен Бублейка и Копытенская, а также прясла XXV.

Еще одним значимым памятником Анохин назвал костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске. По его словам, он долгие годы находился в аварийном состоянии. На сегодняшний день выполнен основной объем противоаварийных работ: укреплены фасады и башни, заменены аварийные участки кровли, выполнена гидроизоляция. Общая готовность объекта составляет 90%. Также ведется разработка проектной документации для завершающего этапа работ по сохранению памятника.