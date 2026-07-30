Умер испанский актер Маноло Соло

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанский актер Маноло Соло скончался в Мадриде.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

МАДРИД, 30 июл - РИА Новости. Испанский актер Маноло Соло скончался в Мадриде в возрасте 62 лет после онкологического заболевания, сообщила испанская академия кинематографических искусств и наук.

"Актер Маноло Соло скончался в возрасте 62 лет", - говорится в сообщении академии.

Соло родился в городе Альхесирас, а вырос в Севилье . Он получил образование в области журналистики, а затем окончил высшую школу драматического искусства. В начале карьеры актер также выступал как певец и музыкант в рок-группах.

Широкую известность Соло принесла роль в фильме "Терпеливый" режиссера Рауля Аревало, за которую в 2017 году он получил премию "Гойя" как лучший актер второго плана.