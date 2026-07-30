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Умер испанский актер Маноло Соло - РИА Новости, 30.07.2026
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14:45 30.07.2026
Умер испанский актер Маноло Соло

Испанский актер Маноло Соло умер в возрасте 62 лет

CC BY-SA 4.0 / Pedro J Pacheco / Manolo Solo at Red Carpet of Goya Awards 2026 in BarcelonaМаноло Соло
Маноло Соло - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Pedro J Pacheco / Manolo Solo at Red Carpet of Goya Awards 2026 in Barcelona
Маноло Соло . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский актер Маноло Соло скончался в Мадриде.
  • Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
МАДРИД, 30 июл - РИА Новости. Испанский актер Маноло Соло скончался в Мадриде в возрасте 62 лет после онкологического заболевания, сообщила испанская академия кинематографических искусств и наук.
"Актер Маноло Соло скончался в возрасте 62 лет", - говорится в сообщении академии.
Соло родился в городе Альхесирас, а вырос в Севилье. Он получил образование в области журналистики, а затем окончил высшую школу драматического искусства. В начале карьеры актер также выступал как певец и музыкант в рок-группах.
Широкую известность Соло принесла роль в фильме "Терпеливый" режиссера Рауля Аревало, за которую в 2017 году он получил премию "Гойя" как лучший актер второго плана.
Актер также снимался в фильмах "Лабиринт Фавна", "Бугимен. Начало легенды", "Камера 211" и "Закройте глаза". За последнюю картину режиссера Виктора Эрисе он был номинирован на премию "Гойя" уже как лучший исполнитель главной роли.
 
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