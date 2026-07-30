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Актер Бен Аффлек победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?" - РИА Новости, 30.07.2026
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12:39 30.07.2026
Актер Бен Аффлек победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Актер Бен Аффлек победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?" и выиграл $1 млн

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Бен Аффлек
Актер Бен Аффлек - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Бен Аффлек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голливудский актер Бен Аффлек и чемпион телевизионной игры-викторины Jeopardy! Джейми Дин выиграли 1 миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?» от телеканала ABC.
  • Выигранный миллион долларов будет передан в фонд Eastern Congo Initiative, соучредителем которого является Аффлек.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двухкратный обладатель премии "Оскар" голливудский актер Бен Аффлек и чемпион телевизионной игры-викторины Jeopardy! Джейми Дин выиграли 1 миллион долларов в шоу "Кто хочет стать миллионером?" от телеканала ABC, сообщает газета USA Today.
По ее данным, Дин и Аффлек дошли до финала, имея в запасе все три подсказки, и, посовещавшись с ведущим Джимми Киммелом, рискнули почти полумиллионом долларов на последнем вопросе, чтобы добиться победы.
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"Бен Аффлек и Джейми Дин правильно ответили на все 15 вопросов..., заработав миллион долларов для (фонда - ред.) Eastern Congo Initiative, соучредителем которого является Аффлек", - говорится в материале USA Today.
Дин, который ранее выиграл 31 игру подряд в Jeopardy!, признался, что нервничал под конец, но Аффлек проявил решительность и помог принять верные решения. Для Аффлека эта победа стала особенно символичной, ровно год назад его друг, американский актер и лауреат премии "Оскар" Мэтт Деймон также выиграл миллион долларов в этом же шоу.
Таким образом, как пишет USA Today, весь приз с победы на ТВ-шоу пойдет на благотворительность.
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