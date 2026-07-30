Актер Бен Аффлек победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

"Бен Аффлек и Джейми Дин правильно ответили на все 15 вопросов..., заработав миллион долларов для (фонда - ред.) Eastern Congo Initiative, соучредителем которого является Аффлек", - говорится в материале USA Today.

Дин, который ранее выиграл 31 игру подряд в Jeopardy!, признался, что нервничал под конец, но Аффлек проявил решительность и помог принять верные решения. Для Аффлека эта победа стала особенно символичной, ровно год назад его друг, американский актер и лауреат премии "Оскар" Мэтт Деймон также выиграл миллион долларов в этом же шоу.