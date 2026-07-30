Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС назвали украинскую атаку на СХОЯТ крайне опасной - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 30.07.2026
На Запорожской АЭС назвали украинскую атаку на СХОЯТ крайне опасной

На Запорожской АЭС назвали атаку ВСУ на СХОЯТ крайне опасной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака беспилотника ВСУ на площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС представляет собой крайне опасный инцидент.
  • Повреждение транспортировочного оборудования могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные операции с ОЯТ и создать дополнительные риски для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской АЭС представляет собой крайне опасный инцидент, заявили на станции.
"Атака представляет собой крайне опасный инцидент. Транспортер является уникальным специализированным оборудованием, не имеющим аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с ОЯТ", - говорится в сообщении станции на платформе "Макс".
Это означало бы нарушение технологических возможностей станции по обращению с отработавшим ядерным топливом, существенное осложнение проведения необходимых регламентных операций и создание дополнительных рисков для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта, отмечается в сообщении.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Лихачев рассказал о реакции МАГАТЭ на убийство главного инженера ЗАЭС
24 июля, 09:04
 
В миреЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала