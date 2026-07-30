На Запорожской АЭС назвали украинскую атаку на СХОЯТ крайне опасной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака беспилотника ВСУ на площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС представляет собой крайне опасный инцидент.
- Повреждение транспортировочного оборудования могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные операции с ОЯТ и создать дополнительные риски для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской АЭС представляет собой крайне опасный инцидент, заявили на станции.
"Атака представляет собой крайне опасный инцидент. Транспортер является уникальным специализированным оборудованием, не имеющим аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с ОЯТ", - говорится в сообщении станции на платформе "Макс".
Это означало бы нарушение технологических возможностей станции по обращению с отработавшим ядерным топливом, существенное осложнение проведения необходимых регламентных операций и создание дополнительных рисков для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта, отмечается в сообщении.