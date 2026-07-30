На Запорожской АЭС назвали украинскую атаку на СХОЯТ крайне опасной

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской АЭС представляет собой крайне опасный инцидент, заявили на станции.

Это означало бы нарушение технологических возможностей станции по обращению с отработавшим ядерным топливом, существенное осложнение проведения необходимых регламентных операций и создание дополнительных рисков для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта, отмечается в сообщении.