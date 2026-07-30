АЭС "Пакш" в Венгрии могут полностью остановить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Существует вероятность полной остановки выработки электроэнергии на АЭС "Пакш" в Венгрии в четверг или пятницу из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае.
- Из-за низкого уровня воды в Дунае управляющая компания уже снизила мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а также начала полную остановку третьего энергоблока.
БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Существует вероятность полной остановки выработки электроэнергии на атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в четверг или пятницу из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае на фоне жары, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш". В среду она заявила о начале полной остановки третьего энергоблока станции.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии.