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АЭС "Пакш" в Венгрии могут полностью остановить - РИА Новости, 30.07.2026
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14:06 30.07.2026
АЭС "Пакш" в Венгрии могут полностью остановить

Мадьяр: АЭС "Пакш" может быть полностью остановлена в ближайшие дни

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж ЦакоАтомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж Цако
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Существует вероятность полной остановки выработки электроэнергии на АЭС "Пакш" в Венгрии в четверг или пятницу из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае.
  • Из-за низкого уровня воды в Дунае управляющая компания уже снизила мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а также начала полную остановку третьего энергоблока.
БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Существует вероятность полной остановки выработки электроэнергии на атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в четверг или пятницу из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае на фоне жары, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Из-за низкого уровня воды в Дунае сегодня или в пятницу полностью может быть остановлена АЭС "Пакш", - заявил Мадьяр во время пресс-конференции по случаю визита премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зедера в Венгрию. Трансляцию вел венгерский телеканал ATV.
В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш". В среду она заявила о начале полной остановки третьего энергоблока станции.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии.
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