Краткий пересказ от РИА ИИ При ответе на подозрительный звонок необходимо немедленно положить трубку, не вступая в диалог.

После этого следует самостоятельно перезвонить на доверенный номер из официальных источников.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Единственно верным решением при ответе на подозрительный звонок будет положить трубку и не отвечать на вопросы мошенника, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

"Если вы взяли трубку и заподозрили неладное, главное — немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь "переиграть" звонившего. Просто положите трубку", - сказала Шилина.