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Эксперт назвала единственно верный ответ на звонок мошенника - РИА Новости, 29.07.2026
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10:43 29.07.2026
Эксперт назвала единственно верный ответ на звонок мошенника

Шилина: при ответе на подозрительный звонок необходимо положить трубку

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ответе на подозрительный звонок необходимо немедленно положить трубку, не вступая в диалог.
  • После этого следует самостоятельно перезвонить на доверенный номер из официальных источников.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Единственно верным решением при ответе на подозрительный звонок будет положить трубку и не отвечать на вопросы мошенника, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"Если вы взяли трубку и заподозрили неладное, главное — немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь "переиграть" звонившего. Просто положите трубку", - сказала Шилина.
Она отметила, что необходимо положить трубку, взять паузу для проверки, а затем самостоятельно перезвонить, но только на доверенный номер из официальных источников. "Настоящий специалист спокойно подождет, пока вы перепроверите информацию", - подчеркнула эксперт.
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