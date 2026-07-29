Житель Казани, державший в заложниках врачей скорой помощи, получил срок

Следствие и суд установили, что ночью 28 июня домой к 42-летнему обвиняемому, жаловавшемуся на недомогание, прибыла бригада скорой помощи. Когда врачи зашли в квартиру, мужчина повел себя агрессивно, не выпускал медиков из помещения, применил насилие к одной из женщин и угрожал сбросить ее с лестницы. Врачи позвонили коллегам, а те обратились в полицию, и обвиняемого задержали.