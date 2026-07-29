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Житель Казани, державший в заложниках врачей скорой помощи, получил срок - РИА Новости, 29.07.2026
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17:14 29.07.2026
Житель Казани, державший в заложниках врачей скорой помощи, получил срок

Державший в заложниках врачей житель Казани получил почти 2 года колонии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Казани, державший в заложниках врачей скорой помощи, получил 1 год 9 месяцев колонии общего режима.
  • Ночью 28 июня мужчина проявил агрессию к врачам "скорой", применил насилие к одной из женщин и угрожал сбросить ее с лестницы.
КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Житель Казани, державший в заложниках врачей скорой помощи, получил 1 год 9 месяцев колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Следствие и суд установили, что ночью 28 июня домой к 42-летнему обвиняемому, жаловавшемуся на недомогание, прибыла бригада скорой помощи. Когда врачи зашли в квартиру, мужчина повел себя агрессивно, не выпускал медиков из помещения, применил насилие к одной из женщин и угрожал сбросить ее с лестницы. Врачи позвонили коллегам, а те обратились в полицию, и обвиняемого задержали.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", а также части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью". Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев медработникам.
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