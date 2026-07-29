Жителей Сербии предупредили об аномальной жаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Сектор по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии предупредил о продолжительном периоде высоких температур с 30 июля.

Ожидается сильная и длительная тепловая волна с температурами от 35 до 40 градусов, которая продлится минимум пять дней.

Жара уже привела к снижению уровня воды в реках Сербии, включая Дунай, Саву и Велику Мораву.

БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Сектор по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии разослал жителям страны сообщения с предупреждением о продолжительном периоде высоких температур с 30 июля.

"Сильная и длительная тепловая волна с температурами от 35 до 40 градусов продолжительностью минимум пять дней с 30 июля… Опасность легкого возгорания и распространения огня на открытом пространстве. Опасность для здоровья. Риск теплового удара и дегидратации (обезвоживания - ред.). Сократите пребывание на улице", - говорится в сообщении.

Жара ранее уже привела к снижению воды в реках Сербии . По данным республиканского управления гидрометеорологии, уровень Дуная на севере, "на входе" в страну, в поселке Бездан - ниже нормы на 125 сантиметров, крупнейший приток Дуная – Сава - ниже нормы на западе, в городе Шабац, на 75 сантиметров, а уровень реки Велика Морава в районе Любичевски-Мост в центре страны опустился на 372 сантиметра.