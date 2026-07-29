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Жителей Сербии предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 29.07.2026
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16:06 29.07.2026 (обновлено: 17:28 29.07.2026)
Жителей Сербии предупредили об аномальной жаре

Жителей Сербии предупредили о 40-градусной жаре

© AP Photo / Darko VojinovicЖара в Белграде, Сербия
Жара в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Жара в Белграде, Сербия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сектор по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии предупредил о продолжительном периоде высоких температур с 30 июля.
  • Ожидается сильная и длительная тепловая волна с температурами от 35 до 40 градусов, которая продлится минимум пять дней.
  • Жара уже привела к снижению уровня воды в реках Сербии, включая Дунай, Саву и Велику Мораву.
БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Сектор по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии разослал жителям страны сообщения с предупреждением о продолжительном периоде высоких температур с 30 июля.
"Сильная и длительная тепловая волна с температурами от 35 до 40 градусов продолжительностью минимум пять дней с 30 июля… Опасность легкого возгорания и распространения огня на открытом пространстве. Опасность для здоровья. Риск теплового удара и дегидратации (обезвоживания - ред.). Сократите пребывание на улице", - говорится в сообщении.
Жара ранее уже привела к снижению воды в реках Сербии. По данным республиканского управления гидрометеорологии, уровень Дуная на севере, "на входе" в страну, в поселке Бездан - ниже нормы на 125 сантиметров, крупнейший приток Дуная – Сава - ниже нормы на западе, в городе Шабац, на 75 сантиметров, а уровень реки Велика Морава в районе Любичевски-Мост в центре страны опустился на 372 сантиметра.
Ранее министерство энергетики Сербии сообщило, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза, и на работе ГЭС.
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