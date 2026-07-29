Политолог предположил, что Трамп и Зеленский могли обсуждать в Белом доме

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Геворг Мирзаян считает, что закрытый характер встречи может свидетельствовать о обсуждении чувствительных вопросов, возможно, связанных с мирным соглашением.

По словам политолога, отсутствие конкретики в последующих выступлениях Зеленского также говорит о том, что либо стороны действительно ни о чем не договорились, либо обсуждались серьезные вопросы, которые украинский лидер не хочет или не имеет права озвучивать - например, возможные компромиссы в рамках мирного соглашения.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Закрытый характер встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о том, что стороны обсуждали чувствительные вопросы, считает политолог Геворг Мирзаян.

Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".

"У нас очень мало информации о том, что было на встрече Зеленского и Трампа, как она проходила, что они обсуждали. Но тот факт, что все это обсуждалось за закрытыми дверями, свидетельствует о том, что вопросы были достаточно чувствительными. Возможно, в чем-то даже неприятные для Зеленского", - сказал Мирзаян "Газете.Ru"

По словам политолога, отсутствие конкретики в последующих выступлениях Зеленского также говорит о том, что либо стороны действительно ни о чем не договорились, либо обсуждались серьезные вопросы, которые украинский лидер не хочет или не имеет права озвучивать - например, возможные компромиссы в рамках мирного соглашения.