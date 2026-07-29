Политолог предположил, что Трамп и Зеленский могли обсуждать в Белом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Геворг Мирзаян считает, что закрытый характер встречи может свидетельствовать о обсуждении чувствительных вопросов, возможно, связанных с мирным соглашением.
- По словам политолога, отсутствие конкретики в последующих выступлениях Зеленского также говорит о том, что либо стороны действительно ни о чем не договорились, либо обсуждались серьезные вопросы, которые украинский лидер не хочет или не имеет права озвучивать - например, возможные компромиссы в рамках мирного соглашения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Закрытый характер встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о том, что стороны обсуждали чувствительные вопросы, считает политолог Геворг Мирзаян.
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
"У нас очень мало информации о том, что было на встрече Зеленского и Трампа, как она проходила, что они обсуждали. Но тот факт, что все это обсуждалось за закрытыми дверями, свидетельствует о том, что вопросы были достаточно чувствительными. Возможно, в чем-то даже неприятные для Зеленского", - сказал Мирзаян "Газете.Ru".
По словам политолога, отсутствие конкретики в последующих выступлениях Зеленского также говорит о том, что либо стороны действительно ни о чем не договорились, либо обсуждались серьезные вопросы, которые украинский лидер не хочет или не имеет права озвучивать - например, возможные компромиссы в рамках мирного соглашения.
"Если Трамп сейчас сможет добиться завершения российско-украинской войны, это будет для него настолько огромным бонусом, что перекроет все его неудачи на других треках. Сейчас у него есть два варианта. Первый - завершить российско-украинскую войну. Второй - захватить Кубу. Других у него нет. Время горит до ноября, поэтому надо что-то решать", - заключил политолог.