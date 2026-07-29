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Политолог предположил, что Трамп и Зеленский могли обсуждать в Белом доме - РИА Новости, 29.07.2026
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15:12 29.07.2026
Политолог предположил, что Трамп и Зеленский могли обсуждать в Белом доме

Мирзаян: на закрытой встрече Зеленский и Трамп обсуждали чувствительные вопросы

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : офис президента Украины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Геворг Мирзаян считает, что закрытый характер встречи может свидетельствовать о обсуждении чувствительных вопросов, возможно, связанных с мирным соглашением.
  • По словам политолога, отсутствие конкретики в последующих выступлениях Зеленского также говорит о том, что либо стороны действительно ни о чем не договорились, либо обсуждались серьезные вопросы, которые украинский лидер не хочет или не имеет права озвучивать - например, возможные компромиссы в рамках мирного соглашения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Закрытый характер встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о том, что стороны обсуждали чувствительные вопросы, считает политолог Геворг Мирзаян.
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
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"У нас очень мало информации о том, что было на встрече Зеленского и Трампа, как она проходила, что они обсуждали. Но тот факт, что все это обсуждалось за закрытыми дверями, свидетельствует о том, что вопросы были достаточно чувствительными. Возможно, в чем-то даже неприятные для Зеленского", - сказал Мирзаян "Газете.Ru".
По словам политолога, отсутствие конкретики в последующих выступлениях Зеленского также говорит о том, что либо стороны действительно ни о чем не договорились, либо обсуждались серьезные вопросы, которые украинский лидер не хочет или не имеет права озвучивать - например, возможные компромиссы в рамках мирного соглашения.
"Если Трамп сейчас сможет добиться завершения российско-украинской войны, это будет для него настолько огромным бонусом, что перекроет все его неудачи на других треках. Сейчас у него есть два варианта. Первый - завершить российско-украинскую войну. Второй - захватить Кубу. Других у него нет. Время горит до ноября, поэтому надо что-то решать", - заключил политолог.
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