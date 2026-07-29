Рейтинг@Mail.ru
"С меня хватит": заявление Зеленского об обещании Трампа всполошило Сеть - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 29.07.2026 (обновлено: 19:14 29.07.2026)

"С меня хватит": заявление Зеленского об обещании Трампа всполошило Сеть

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt сомневаются в достоверности заявления Зеленского о якобы согласии Трампа дать Киеву лицензии на производство ракет для Patriot.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, который утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет для Patriot.
"Пока Трамп это не подтвердит, я не поверю ни единому слову Зеленского!" — написал один из комментаторов.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Зеленский захотел получить от США 300 ракет для систем Patriot, пишут СМИ
Вчера, 14:40
"Во сколько это обойдется немецким налогоплательщикам? В 90 миллиардов евро? Деньги, в которых мы сами отчаянно нуждаемся, но не можем их получить. Это наши деньги!" — отметил другой.
"Очередная трата денег налогоплательщиков. С меня хватит", — поделился мнением еще один пользователь.
"Учитывая стоимость этих оборонительных ракет, Украина фактически проиграла войну, а Европа обанкротилась", — резюмировали читатели.
Истребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Польша предложила Украине производить ракеты Patriot на ее территории
Вчера, 10:39
Глава киевского режима в среду утверждал, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
Американский лидер встретился с Зеленским во вторник в Белом доме. Мероприятие прошло без участия журналистов.
В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Киев сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, такое лицензионное производство налажено только в Японии и Германии.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В США выступили с жестким заявлением после выходки Зеленского
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала