Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt сомневаются в достоверности заявления Зеленского о якобы согласии Трампа дать Киеву лицензии на производство ракет для Patriot.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, который утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет для Patriot.

"Пока Трамп это не подтвердит, я не поверю ни единому слову Зеленского !" — написал один из комментаторов.

"Во сколько это обойдется немецким налогоплательщикам? В 90 миллиардов евро? Деньги, в которых мы сами отчаянно нуждаемся, но не можем их получить. Это наши деньги!" — отметил другой.

"Очередная трата денег налогоплательщиков. С меня хватит", — поделился мнением еще один пользователь.

"Учитывая стоимость этих оборонительных ракет, Украина фактически проиграла войну, а Европа обанкротилась", — резюмировали читатели.

Глава киевского режима в среду утверждал, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Американский лидер встретился с Зеленским во вторник в Белом доме. Мероприятие прошло без участия журналистов.

В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Киев сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, такое лицензионное производство налажено только в Японии и Германии.