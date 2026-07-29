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"Вновь за старое". Требование Зеленского к Трампу поразило журналиста - РИА Новости, 29.07.2026
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13:31 29.07.2026
"Вновь за старое". Требование Зеленского к Трампу поразило журналиста

Боуз: Зеленский возомнил, что США нуждаются в украинских технологиях

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский считает, что Вашингтону необходимы украинские военные технологии, пишет ирландский журналист Чей Боуз.
  • Зеленский потребовал от Трампа ракет для ЗРК Patriot.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Вашингтону необходимы военные технологии Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«

"Попрошайка вновь взялся за старое. Зеленский попросил у Трампа передать к зиме 300 ракет Patriot, а в обмен он предложил поделиться украинскими военными технологиями. Ну да, все время именно в этом нуждались американцы", — написал он в социальной сети X.

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Встреча Дональда Трампа с Зеленским прошла во вторник в Белом доме. В ней также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники. Мероприятие прошло без участия журналистов. После переговоров Зеленский направился в Капитолий для встречи с сенаторами.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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