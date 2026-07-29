"Вновь за старое". Требование Зеленского к Трампу поразило журналиста

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"Попрошайка вновь взялся за старое. Зеленский попросил у Трампа передать к зиме 300 ракет Patriot, а в обмен он предложил поделиться украинскими военными технологиями. Ну да, все время именно в этом нуждались американцы", — написал он в социальной сети X.