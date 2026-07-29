"Вновь за старое". Требование Зеленского к Трампу поразило журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский считает, что Вашингтону необходимы украинские военные технологии, пишет ирландский журналист Чей Боуз.
- Зеленский потребовал от Трампа ракет для ЗРК Patriot.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Вашингтону необходимы военные технологии Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
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"Попрошайка вновь взялся за старое. Зеленский попросил у Трампа передать к зиме 300 ракет Patriot, а в обмен он предложил поделиться украинскими военными технологиями. Ну да, все время именно в этом нуждались американцы", — написал он в социальной сети X.
Встреча Дональда Трампа с Зеленским прошла во вторник в Белом доме. В ней также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники. Мероприятие прошло без участия журналистов. После переговоров Зеленский направился в Капитолий для встречи с сенаторами.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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