Краткий пересказ от РИА ИИ
- Responsible Statecraft пишет, что Владимир Зеленский приказал ударить по иранскому судну в Каспийском море, чтобы заручиться поддержкой от президента США Дональда Трампа.
- Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля, в результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский приказал ударить по иранскому судну в Каспийском море, чтобы заручиться поддержкой от президента США Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft.
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"Похоже, что украинская атака была частью плана Зеленского добиться расположения Трампа к себе, у которого долгое время были напряженные отношения с украинцем", — говорится в публикации.
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Отмечается, что цель Зеленского — сделать Украину в глазах Трампа европейским Израилем.
Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала терактом атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море.