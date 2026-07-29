"Похоже, что украинская атака была частью плана Зеленского добиться расположения Трампа к себе, у которого долгое время были напряженные отношения с украинцем", — говорится в публикации.

Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.