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СМИ раскрыли, зачем Зеленский приказал ударить по иранскому судну - РИА Новости, 29.07.2026
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10:39 29.07.2026 (обновлено: 13:30 29.07.2026)
СМИ раскрыли, зачем Зеленский приказал ударить по иранскому судну

RS: Зеленский ударом по иранскому судну хотел добиться расположения Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Responsible Statecraft пишет, что Владимир Зеленский приказал ударить по иранскому судну в Каспийском море, чтобы заручиться поддержкой от президента США Дональда Трампа.
  • Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля, в результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский приказал ударить по иранскому судну в Каспийском море, чтобы заручиться поддержкой от президента США Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft.
«
"Похоже, что украинская атака была частью плана Зеленского добиться расположения Трампа к себе, у которого долгое время были напряженные отношения с украинцем", — говорится в публикации.
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