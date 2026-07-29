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Трамп готов дать Киеву лицензии на ракеты для Patriot, утверждает Зеленский - РИА Новости, 29.07.2026
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07:09 29.07.2026
Трамп готов дать Киеву лицензии на ракеты для Patriot, утверждает Зеленский

Зеленский: Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
  • Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, и, по словам Зеленского, он также встретился с представителями американских военных компаний.
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Украина не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot из-за невозможности собрать все нужные комплектующие.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Встреча прошла без журналистов.
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"Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии", - сказал Зеленский каналу Fox News, говоря на английском языке.
Он добавил, что якобы встретился с представителями американских военных компаний, и выразил надежду на совместное производство.
В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выясняло РИА Новости, такое лицензионное производство налажено только в Японии и Германии.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил РИА Новости, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, потому что ей не собрать все нужные комплектующие. Он подчеркнул, что наличие у Киева самой лицензии на производство не будет иметь никакого значения в этой ситуации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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