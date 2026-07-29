Краткий пересказ от РИА ИИ Мирослав Симчич, получивший звание Героя Украины от Владимира Зеленского в 2022 году, в 1944 году командовал убийствами мирных польских жителей, в том числе детей, на западе Украины.

Симчич вступил в молодежную организацию ОУН* в 1941 году, а в 1943 году — в УПА* и в 1944–1945 годах, возглавляя вооруженную банду, терроризировал население нескольких районов Западной Украины.

Четырнадцатого октября 2022 года Владимир Зеленский присвоил Симчичу звание Героя Украины.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывший главарь банды вооруженного крыла "Организации украинских националистов"* - "Украинской повстанческой армии"* (ОУН*-УПА*, запрещенные в РФ экстремистские организации) Мирослав Симчич, которому Владимир Зеленский в 2022 году присвоил звание Героя Украины, в 1944 году командовал убийствами мирных польских жителей, в том числе детей, на западе Украины, рассказывается в архивном документе, опубликованном Федеральной службой безопасности России.

Мирослав Симчич по прозвищу Кривонос (1923-2023) был одним из представителей ОУН*-УПА*, которых Украина после распада СССР возвела в ранг своих новых "героев", чьи биографии, по мнению Киева, могли бы стать примером для молодого поколения, отмечает ФСБ.

По данным ФСБ, в 1941 году Симчич вступил в молодежную организацию ОУН*, а в 1943 году - в УПА*. В 1944-1945 годах, возглавляя вооруженную банду, терроризировал население нескольких районов Западной Украины.

"Так, 23 октября 1944 года Симчич и его подручные совершили налет на село Троица Заболотовского района Станиславской (ныне Ивано-Франковской - ред.) области. В результате нападения было убито 77 жителей села, из них 64 поляка, 14 украинцев и один русский. Среди погибших оказалось более 20 детей", - говорится в сообщении ФСБ.

Часть уцелевших поляков из Троицы переселилась в село с таким же названием в Згожелецком повяте Республики Польша, где установили крест и мемориальную плиту с фамилиями жертв резни, устроенной Симчичем.

В начале декабря 1948 года главарь банды был схвачен и через некоторое время привлечен к уголовной ответственности - военный трибунал приговорил бандеровца Симчича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях. В 1963 году Симчич был освобожден, но через пять лет его снова арестовали в связи с ранее неизвестными обстоятельствами по делу о нападениях на мирных граждан.

"Убийца выйдет на свободу только в 1985 году, проведя в заключении более 32 лет", - отметили в ФСБ.

Восьмого января 1969 года начальник Управления Комитета государственной безопасности при Совете министров Украинской ССР по Ивано-Франковской области полковник Василий Галда направил начальнику Следственного отдела КГБ генерал-майору юстиции Алексею Волкову специальное сообщение о результатах следствия по делу в отношении Симчича и его подельника Николая Геника.

В документе, обнародованном сейчас ФСБ, подробно описывался ход и результаты следствия по делу бандитов ОУН*-УПА*, приводились многочисленные обстоятельства их преступной деятельности.

"Установлено, что 8 ноября 1944 года Симчич руководил нападением бандитской сотни на село Пистень Косовского района Ивано-Франковской области, во время которого по его указанию и инструкциям бандитами было убито 19 жителей польской национальности (женщин, стариков и детей), а также сожжены 61 индивидуальное хозяйство, помещение сельсовета, телефонная станция, костел и мост через речку Пистенька длиной 80 метров", - говорилось в документе.

В ФСБ также рассказали, как после распада СССР Украина воздала высокие почести убийце.

"После распада Советского Союза политическое руководство Украины осыпало Симчича наградами - 26 ноября 2005 года президент Виктор Ющенко "за весомый личный вклад в национальное и государственное возрождение Украины, самоотверженность в борьбе за утверждение идеалов свободы и независимости, активную общественную деятельность" наградил убийцу орденом "За заслуги" III степени", - отмечает ФСБ.

В начале января 2008 года в городе Коломые (Ивано-Франковская область) преступнику установили прижизненный трехметровый памятник. 21 августа 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил Симчича орденом Свободы с формулировкой "за значительный личный вклад в государственное строительство, консолидацию украинского общества, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, активную общественную деятельность, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". В ноябре 2017 года по запросу Ивано-Франковской районной прокуратуры Косовский районный суд реабилитировал Симчича.

Четырнадцатого октября 2022 года, в день 80-летия со дня создания УПА*, главарь киевского режима Владимир Зеленский присвоил душегубу Симчичу звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". По утверждению украинских властей, его наградили за якобы "героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность", отмечается в сообщении ФСБ.

По информации российской спецслужбы, архивное уголовное дело на Симчича из восьми томов находилось на хранении в архиве Управления КГБ УССР по Ивано-Франковской области.

"Возможно, оно сохранилось, и пытливые исследователи еще смогут узнать правду о "герое" Мирославе Симчиче и его "боевых" подвигах", - добавили в ФСБ.

Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

Кульминацией Волынской резни стали события 11 июля 1943 года, когда в один день нападению украинских боевиков подверглись порядка 150 польских деревень. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Причем оуновцы* казнили и мирных украинцев, которые не желали поддерживать бандитов и вставать в их ряды.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.

В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла.