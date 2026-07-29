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Зеленский заявил, что обсудил с Туском безопасность украинцев - РИА Новости, 29.07.2026
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22:29 29.07.2026
Зеленский заявил, что обсудил с Туском безопасность украинцев

Зеленский заявил, что обсудил с Туском вопросы безопасности украинцев в Польше

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что обсудил с польским премьером Дональдом Туском безопасность украинцев в Польше.
  • Издание Gazeta Wyborcza сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
  • Трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку из-за украинского акцента.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне участившихся случаев нападения на украинских граждан в Польше заявил, что обсудил с польским премьером Дональдом Туском безопасность украинцев в стране.
Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. В частности, на прошлой неделе СМИ сообщали, что трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, врачам пришлось наложить девушке швы на шею.
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"Отдельно обсудили вопросы безопасности, которые, к сожалению, актуальны и для наших граждан: важно, чтобы украинцы, которые... нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности", - говорится в посвященном встрече с Туском сообщении в Telegram-канале Зеленского.

О каких-либо результатах обсуждения безопасности украинцев не сообщается.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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