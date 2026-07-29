В России выросли реальные зарплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реальные зарплаты в России в мае выросли на 4,5% в годовом выражении.
- По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в России по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае выросли на 4,5% в годовом выражении после роста на 5,1% в апреле, за январь-май рост составил 7,2%, следует из данных Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в России по итогам 2026 года вырастут на 2,2%. В прошлом году они выросли на 4,4%.