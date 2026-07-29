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В России выросли реальные зарплаты - РИА Новости, 29.07.2026
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19:04 29.07.2026 (обновлено: 19:07 29.07.2026)
В России выросли реальные зарплаты

Росстат: реальные зарплаты в России в мае выросли на 4,5% в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реальные зарплаты в России в мае выросли на 4,5% в годовом выражении.
  • По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в России по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае выросли на 4,5% в годовом выражении после роста на 5,1% в апреле, за январь-май рост составил 7,2%, следует из данных Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в России по итогам 2026 года вырастут на 2,2%. В прошлом году они выросли на 4,4%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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