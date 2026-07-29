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Захарова назвала проведение фестиваля в Юрмале адовым лицемерием - РИА Новости, 29.07.2026
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09:10 29.07.2026
Захарова назвала проведение фестиваля в Юрмале адовым лицемерием

Захарова: проведение фестиваля в Юрмале является адовым лицемерием

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала музыкальный фестиваль латвийской певицы Вайкуле в Юрмале "адовым лицемерием".
  • Организаторы фестиваля "Рандеву" в поддержку Украины, по словам Захаровой, продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.
  • Захарова отметила, что за десятилетия существования независимой Латвии организаторы не создали нового музыкального проекта, сопоставимого с советским фестивалем.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале "адовым лицемерием", заявив, что его организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.
В 2022 году Вайкуле организовала музыкальный фестиваль "Рандеву" в поддержку Украины. Ранее организаторы мероприятия заявляли, что часть вырученных средств будет направлена на поддержку ВСУ.
"Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие...! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что за десятилетия существования независимой Латвии организаторы, по ее мнению, не создали нового музыкального проекта, сопоставимого с советским фестивалем, продолжая использовать его формат и традиции. Дипломат назвала это проявлением двойных стандартов.
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