Захарова назвала проведение фестиваля в Юрмале адовым лицемерием

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале "адовым лицемерием", заявив, что его организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

В 2022 году Вайкуле организовала музыкальный фестиваль "Рандеву" в поддержку Украины. Ранее организаторы мероприятия заявляли, что часть вырученных средств будет направлена на поддержку ВСУ.