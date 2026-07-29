Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала музыкальный фестиваль латвийской певицы Вайкуле в Юрмале "адовым лицемерием".
- Организаторы фестиваля "Рандеву" в поддержку Украины, по словам Захаровой, продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.
- Захарова отметила, что за десятилетия существования независимой Латвии организаторы не создали нового музыкального проекта, сопоставимого с советским фестивалем.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале "адовым лицемерием", заявив, что его организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.
В 2022 году Вайкуле организовала музыкальный фестиваль "Рандеву" в поддержку Украины. Ранее организаторы мероприятия заявляли, что часть вырученных средств будет направлена на поддержку ВСУ.
"Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие...! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели", - сказала она в эфире радио Sputnik.