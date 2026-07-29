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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 29.07.2026
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12:21 29.07.2026 (обновлено: 12:22 29.07.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Южной" группировки за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки ВСУ потеряли до 200 военных, две боевые машины пехоты и пять боевых бронированных машин в зоне ответственности «Южной» группировки.
  • Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военных, две боевые машины пехоты и пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черкасское, Райское, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирное Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДружковкаСлавянскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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