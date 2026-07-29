Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки ВСУ потеряли до 200 военных, две боевые машины пехоты и пять боевых бронированных машин в зоне ответственности «Южной» группировки.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военных, две боевые машины пехоты и пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черкасское, Райское, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирное Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
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