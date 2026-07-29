В Харькове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях Украины.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
В течение двух минут после этого телеканал сообщил еще о нескольких взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области. Кроме того, тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях Украины.
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