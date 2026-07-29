В Харькове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях Украины.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.

"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".

В течение двух минут после этого телеканал сообщил еще о нескольких взрывах в городе.