Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Хорватии

БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Граждане России в Хорватии смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Загребе, сообщило российское диппредставительство в республике.

Уточняется, что в голосовании могут принять участие граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Хорватии, имеющие действующие документы, удостоверяющие личность: общегражданский загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на возвращение в Россию.