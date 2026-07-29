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Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Хорватии - РИА Новости, 29.07.2026
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13:30 29.07.2026
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Хорватии

Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Хорватии

© РИА Новости / Николай СоколовФлаги ЕС и Хорватии
Флаги ЕС и Хорватии - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Николай Соколов
Флаги ЕС и Хорватии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане России в Хорватии смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве в Загребе.
  • Голосование пройдет 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00, принять участие смогут граждане России старше 18 лет с действующими документами, удостоверяющими личность.
БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Граждане России в Хорватии смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Загребе, сообщило российское диппредставительство в республике.
"На территории республики Хорватии состоится голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Двадцатого сентября 2026 года с 08.00 до 20.00 в здании консульского отдела посольства России в Хорватии", - говорится в сообщении Telegram-канала дипмиссии.
Уточняется, что в голосовании могут принять участие граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Хорватии, имеющие действующие документы, удостоверяющие личность: общегражданский загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на возвращение в Россию.
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