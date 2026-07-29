Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Хорватии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граждане России в Хорватии смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве в Загребе.
- Голосование пройдет 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00, принять участие смогут граждане России старше 18 лет с действующими документами, удостоверяющими личность.
БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Граждане России в Хорватии смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Загребе, сообщило российское диппредставительство в республике.
"На территории республики Хорватии состоится голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Двадцатого сентября 2026 года с 08.00 до 20.00 в здании консульского отдела посольства России в Хорватии", - говорится в сообщении Telegram-канала дипмиссии.
Уточняется, что в голосовании могут принять участие граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Хорватии, имеющие действующие документы, удостоверяющие личность: общегражданский загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на возвращение в Россию.