Россияне в Словении смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граждане России в Словении смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве в Любляне.
- Голосование пройдет 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени, для участия потребуется предъявить действительный паспорт гражданина России.
БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Граждане России в Словении смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Любляне, сообщило российское диппредставительство в республике.
"Двадцатого сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Для проведения голосования на территории Республики Словении образован избирательный участок №8271 в консульском отделе посольства России в Любляне. Он будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени", - указала дипмиссия в своем Telegram-канале.
Уточняется, что для участия в голосовании необходимо лично прибыть на избирательный участок и предъявить действительный паспорт гражданина РФ.