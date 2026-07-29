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Россияне в Словении смогут проголосовать на выборах в Госдуму - РИА Новости, 29.07.2026
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13:23 29.07.2026
Россияне в Словении смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Граждане России в Словении смогут проголосовать на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюбляна. Словения
Любляна. Словения - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане России в Словении смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве в Любляне.
  • Голосование пройдет 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени, для участия потребуется предъявить действительный паспорт гражданина России.
БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Граждане России в Словении смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Любляне, сообщило российское диппредставительство в республике.
"Двадцатого сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Для проведения голосования на территории Республики Словении образован избирательный участок №8271 в консульском отделе посольства России в Любляне. Он будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени", - указала дипмиссия в своем Telegram-канале.
Уточняется, что для участия в голосовании необходимо лично прибыть на избирательный участок и предъявить действительный паспорт гражданина РФ.
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