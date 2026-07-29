МИД рассказал, в каких странах откроются участки для выборов в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Избирательные участки во время выборов в Госдуму откроют в Армении, Великобритании, Египте, Испании, Казахстане, Киргизии, КНДР, Республике Корея, США, Японии и других странах.
- Список будет дополняться.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Граждане России, проживающие или временно находящиеся за рубежом, смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва на избирательных участках, которые будут открыты при российских дипломатических представительствах, сообщили в МИД РФ.
В министерстве уточнили, что участки, в частности, откроются в Армении, Великобритании, Египте, Испании, Казахстане, Киргизии, КНДР, Республике Корея, США, Японии и ряде других государств. Список стран будет дополняться.
"Собрали для вас официальную информацию о порядке работы и адресах избирательных участков в ряде стран: Армения, Афганистан, Болгария, Британия, Вьетнам (Дананг), Египет, Замбия, Испания, Казахстан (Актау), (Уральск), (Алма-Ата), (Усть-Каменогорск), Камбоджа, Камерун, Катар, Киргизия, КНДР, Коста-Рика, Ливия, Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Палестина, Республика Корея, Румыния, Сенегал, Сингапур, Словакия, США (Нью-Йорк), (Хьюстон), ЦАР, Швеция, Эквадор, Южная Осетия, Япония (Ниигата), (Саппоро)", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, согласно указу президента РФ от 16 июня 2026 года, состоятся 20 сентября 2026 года.