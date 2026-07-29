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МИД рассказал, в каких странах откроются участки для выборов в Госдуму - РИА Новости, 29.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:51 29.07.2026
МИД рассказал, в каких странах откроются участки для выборов в Госдуму

МИД: в Армении, Британии Египте и Испании откроются участки для выборов в ГД

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Патрин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избирательные участки во время выборов в Госдуму откроют в Армении, Великобритании, Египте, Испании, Казахстане, Киргизии, КНДР, Республике Корея, США, Японии и других странах.
  • Список будет дополняться.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Граждане России, проживающие или временно находящиеся за рубежом, смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва на избирательных участках, которые будут открыты при российских дипломатических представительствах, сообщили в МИД РФ.
В министерстве уточнили, что участки, в частности, откроются в Армении, Великобритании, Египте, Испании, Казахстане, Киргизии, КНДР, Республике Корея, США, Японии и ряде других государств. Список стран будет дополняться.
"Собрали для вас официальную информацию о порядке работы и адресах избирательных участков в ряде стран: Армения, Афганистан, Болгария, Британия, Вьетнам (Дананг), Египет, Замбия, Испания, Казахстан (Актау), (Уральск), (Алма-Ата), (Усть-Каменогорск), Камбоджа, Камерун, Катар, Киргизия, КНДР, Коста-Рика, Ливия, Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Палестина, Республика Корея, Румыния, Сенегал, Сингапур, Словакия, США (Нью-Йорк), (Хьюстон), ЦАР, Швеция, Эквадор, Южная Осетия, Япония (Ниигата), (Саппоро)", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, согласно указу президента РФ от 16 июня 2026 года, состоятся 20 сентября 2026 года.
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