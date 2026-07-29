МИД рассказал, в каких странах откроются участки для выборов в Госдуму

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Граждане России, проживающие или временно находящиеся за рубежом, смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва на избирательных участках, которые будут открыты при российских дипломатических представительствах, сообщили в МИД РФ.