Россия не ищет поводов отменить выборы, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не отменяет выборы даже в условиях войны, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия не ищет поводов отменить выборы и проводит их даже в условиях развязанной против нашей страны войны, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы в отличие от других стран, которые ищут поводы отменить выборы, мы выборы даже во время войны, фактически развязанной против нас, мы их не отменяем", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.