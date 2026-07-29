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Россия не ищет поводов отменить выборы, заявила Памфилова - РИА Новости, 29.07.2026
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12:09 29.07.2026
Россия не ищет поводов отменить выборы, заявила Памфилова

Памфилова: Россия не ищет поводов отменить выборы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК Элла Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не отменяет выборы даже в условиях войны, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия не ищет поводов отменить выборы и проводит их даже в условиях развязанной против нашей страны войны, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы в отличие от других стран, которые ищут поводы отменить выборы, мы выборы даже во время войны, фактически развязанной против нас, мы их не отменяем", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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