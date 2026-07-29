Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1 процента

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"По оценке МинэкономразвитияРоссии, в июне 2026 года рост ВВП увеличился до 1,1% в годовом выражении после 0,3% год к году в мае. По итогам первого полугодия 2026 года экономика выросла на 0,3% год к году", - говорится в документе.