Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне 2026 года рост ВВП России ускорился до 1,1% в годовом выражении после 0,3% в мае.
- По итогам первого полугодия 2026 года экономика России выросла на 0,3% в годовом выражении.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении после 0,3% в мае, по итогам первого полугодия - вырос на 0,3%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
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"По оценке МинэкономразвитияРоссии, в июне 2026 года рост ВВП увеличился до 1,1% в годовом выражении после 0,3% год к году в мае. По итогам первого полугодия 2026 года экономика выросла на 0,3% год к году", - говорится в документе.
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В министерстве также указали, что по итогам второго квартала 2026 года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении.
Как ранее сообщал Росстат, экономика страны в первом квартале снизилась на 0,2% в годовом выражении. В Минэкономразвития отмечали, что динамика ВВП в январе-феврале в значительной степени обусловлена календарным фактором (в январе-феврале 2026 года было на 3 рабочих дня меньше, чем в первые два месяца 2025 года). При этом во втором квартале было, наоборот, на три рабочих дня больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Предварительную оценку динамики ВВП во втором квартале 2026 года Росстат опубликует 12 августа.
На прошлой неделе Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году до 0-1% с 0,5-1,5%. В Минэкономразвития прогнозируют рост экономики по итогам года на 0,4%.
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