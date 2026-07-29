На Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа

Краткий пересказ от РИА ИИ Извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау на Гавайях началось 28 июля.

Сейсмологи USGS повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого из-за начала извержения.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау происходит на Гавайях, сообщила Геологическая служба США (USGS).

"Предварительная слабая активность в рамках 52-го эпизода продолжающегося извержения в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началась около 10:22 утра по гавайскому времени (23.22 мск - ред.) 28 июля с перелива из северного жерла", - говорится в сообщении ведомства.

Сейсмологи отмечают, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого.