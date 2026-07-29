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На Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа - РИА Новости, 29.07.2026
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12:30 29.07.2026
На Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа

USGS: на Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияИзвержение вулкана Килауэа
Извержение вулкана Килауэа - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Извержение вулкана Килауэа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау на Гавайях началось 28 июля.
  • Сейсмологи USGS повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого из-за начала извержения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау происходит на Гавайях, сообщила Геологическая служба США (USGS).
"Предварительная слабая активность в рамках 52-го эпизода продолжающегося извержения в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началась около 10:22 утра по гавайскому времени (23.22 мск - ред.) 28 июля с перелива из северного жерла", - говорится в сообщении ведомства.
Сейсмологи отмечают, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого.
USGS публикует ряд трансляций извержения, на которых с различных ракурсов видно, как вулкан выбрасывает лаву.
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