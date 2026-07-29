Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВТБ запустил оплату по QR-коду в Бразилии.
- Клиенты банка смогут оплачивать покупки и услуги в Бразилии со своего счета в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», при этом средства будут списываться с рублевого счета и автоматически конвертироваться в бразильские реалы.
- Сумма одной операции может составлять до 40 тысяч рублей, комиссия за проведение платежа не взимается.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВТБ запустил оплату по QR-коду в Бразилии, во время оплаты средства будут списываться с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в бразильские реалы, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширяет доступность оплат в Латинской Америке - теперь клиенты банка смогут оплачивать покупки и услуги в Бразилии со своего счета в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", - говорится в сообщении.
Чтобы оплатить товары или услуги в Бразилии, клиенту нужно войти в "ВТБ Онлайн", навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж, поясняют в банке. Средства списываются с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в местную валюту - бразильский реал. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 40 тысяч рублей.
"Мы продолжаем расширять список стран, где наши клиенты могут быстро и бесшовно оплачивать покупки через мобильное приложение. Бразилия - вторая страна в Латинской Америке, где теперь доступна оплата по QR‑коду, и это логичный шаг: регион популярен у наших туристов, в нем высокая деловая активность, поэтому ожидаем, что спрос на инструмент будет высоким", - прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Ранее в июле ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине. В мае банк сообщал, что запустил оплату по QR-коду в Китае. Также данный способ оплаты доступен в Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк планирует расширить географию сервиса до 10 стран.
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10 июля, 12:12