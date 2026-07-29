Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запустил оплату по QR-коду в Бразилии - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 29.07.2026
ВТБ запустил оплату по QR-коду в Бразилии

Банк ВТБ запустил оплату по QR-коду в Бразилии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкQR-код на экране смартфона
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
QR-код на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВТБ запустил оплату по QR-коду в Бразилии.
  • Клиенты банка смогут оплачивать покупки и услуги в Бразилии со своего счета в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», при этом средства будут списываться с рублевого счета и автоматически конвертироваться в бразильские реалы.
  • Сумма одной операции может составлять до 40 тысяч рублей, комиссия за проведение платежа не взимается.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВТБ запустил оплату по QR-коду в Бразилии, во время оплаты средства будут списываться с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в бразильские реалы, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширяет доступность оплат в Латинской Америке - теперь клиенты банка смогут оплачивать покупки и услуги в Бразилии со своего счета в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", - говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Эксперт: ВТБ имеет высокие шансы выполнить прогнозы по финрезультату года
28 июля, 16:35
Чтобы оплатить товары или услуги в Бразилии, клиенту нужно войти в "ВТБ Онлайн", навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж, поясняют в банке. Средства списываются с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в местную валюту - бразильский реал. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 40 тысяч рублей.
"Мы продолжаем расширять список стран, где наши клиенты могут быстро и бесшовно оплачивать покупки через мобильное приложение. Бразилия - вторая страна в Латинской Америке, где теперь доступна оплата по QR‑коду, и это логичный шаг: регион популярен у наших туристов, в нем высокая деловая активность, поэтому ожидаем, что спрос на инструмент будет высоким", - прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Ранее в июле ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине. В мае банк сообщал, что запустил оплату по QR-коду в Китае. Также данный способ оплаты доступен в Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк планирует расширить географию сервиса до 10 стран.
Вывеска с логотипом Сбербанка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Индонезии
10 июля, 12:12
 
ЭкономикаБразилияЛатинская АмерикаВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала