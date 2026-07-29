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Бывший охранник рассказал, как ВСУ прятали танки Leopard в Красноармейске - РИА Новости, 29.07.2026
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23:53 29.07.2026
Бывший охранник рассказал, как ВСУ прятали танки Leopard в Красноармейске

РИА Новости: экс-охранник рассказал, что ВСУ прятали Leopard в Красноармейске

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ прятали танки иностранного производства, в том числе немецкие Leopard, на территории предприятия на окраине Красноармейска (Покровска) в конце февраля 2025 года.
  • Бывший сотрудник охранной фирмы Александр Майский предоставил агентству РИА Новости видео, на котором танк Leopard движется по территории предприятия.
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ прятали танки иностранного производства, в том числе немецкие Leopard, на территории предприятия на окраине Красноармейска (украинское название - Покровск) в конце февраля 2025 года, когда город еще был под контролем украинского режима, рассказал РИА Новости бывший сотрудник охранной фирмы Александр Майский.
По словам Майского, он охранял завод по производству мяса украинской агропромышленной компании, а после закрытия предприятия в 2024 году остался жить в бытовке на его территории.
«
"Они (военнослужащие ВСУ - ред.) заехали на танках… Не советские, это точно. Я в них особо не разбираюсь, но не советские. Квадратные башни у них такие", - рассказал Майский.
Он предоставил агентству видео, на котором танк Leopard движется по территории предприятия, оставляя за собой отчетливый след от гусениц на асфальте.
Красноармейск в ДНР был освобожден российскими войсками 30 ноября 2025 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города.
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