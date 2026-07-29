Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушные силы ВСУ заявили о потере связи с истребителем F-16.
- Пилот выполнял боевое задание по перехвату целей.
- Он катапультировался, его доставили в больницу.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей.
"Пилот был вынужден катапультироваться", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как уточняется, его доставили в больницу, на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители. Причины катастрофы устанавливаются.
По информации зарубежных СМИ, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение управлению F-16, невелико. При этом отмечалось, что сама система их подготовки достаточно скудна и для нее необходимо серьезное знание технического английского.
Еще одной проблемой называли техническое состояние этих самолетов: сообщалось, что некоторые страны НАТО передали истребители, которые собирались утилизировать, а Штаты отдавали на запчасти нерабочие F-16 со свалки авиатехники.
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Как подчеркивал президент России Владимир Путин, они в любом случае не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться, как и любая другая западная техника на Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.