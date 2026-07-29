ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания

Краткий пересказ от РИА ИИ Воздушные силы ВСУ заявили о потере связи с истребителем F-16.

Пилот выполнял боевое задание по перехвату целей.

Он катапультировался, его доставили в больницу.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей.

"Пилот был вынужден катапультироваться", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как уточняется, его доставили в больницу, на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители. Причины катастрофы устанавливаются.

По информации зарубежных СМИ, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение управлению F-16, невелико. При этом отмечалось, что сама система их подготовки достаточно скудна и для нее необходимо серьезное знание технического английского.

Еще одной проблемой называли техническое состояние этих самолетов: сообщалось, что некоторые страны НАТО передали истребители, которые собирались утилизировать, а Штаты отдавали на запчасти нерабочие F-16 со свалки авиатехники.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, они в любом случае не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться, как и любая другая западная техника на Украине.