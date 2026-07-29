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Боевик ВСУ пытался продать шесть тонн взрывчатки - РИА Новости, 29.07.2026
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18:40 29.07.2026
Боевик ВСУ пытался продать шесть тонн взрывчатки

Украинский боевик пытался продать 6 тонн взрывчатки

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий ВСУ пытался продать 6 тонн взрывчатки.
  • Он уже успел продать 60 килограммов взрывчатого вещества в Харьковской области.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ пытался продать 6 тонн взрывчатки, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"ГБР разоблачило военного, который планировал продать 6 тонн взрывчатки… Военнослужащий одной из частей, дислоцированных в Донецкой области, подыскивал покупателей в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, сначала он выставил на продажу 500 килограммов взрывчатого вещества. В Харьковской области он успел продать 60 килограммов. Всего планировал реализовать 6 тонн стоимостью более 7,5 миллиона гривен (167 тысяч долларов). Ему предъявлено обвинение в хранении и сбыте взрывчатых веществ.
В начале июля ГБР сообщило, что трое украинских военнослужащих пытались продать целый грузовик оружия – более 700 боеприпасов, 1,2 тонны взрывчатки и четыре единицы противотанкового вооружения - более чем на 2 миллиона гривен (44,8 тысячи долларов).
В мае в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что масштабная незаконная торговля оружием и боеприпасами продолжается в Харьковской области. По их данным, украинские националисты ежедневно вывозят в областной центр "десятки, а иногда и сотни единиц стрелкового оружия", передавая их на реализацию преступным группировкам.
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