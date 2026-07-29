В начале июля ГБР сообщило, что трое украинских военнослужащих пытались продать целый грузовик оружия – более 700 боеприпасов, 1,2 тонны взрывчатки и четыре единицы противотанкового вооружения - более чем на 2 миллиона гривен (44,8 тысячи долларов).

В мае в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что масштабная незаконная торговля оружием и боеприпасами продолжается в Харьковской области. По их данным, украинские националисты ежедневно вывозят в областной центр "десятки, а иногда и сотни единиц стрелкового оружия", передавая их на реализацию преступным группировкам.