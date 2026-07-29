Российский боец рассказал о цене провальной акции ВСУ в Константиновке

"По поводу вот этой акции, которую ВСУшники провели в Доме культуры, где махали флагами, на которых были приклеены фотографии Зеленского и Сырского. Противник очень много сил приложил к тому, чтобы люди туда просочились. На эту акцию был потрачен целый батальон", - сказал замкомбата на видео Минобороны РФ.