Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о цене провальной акции ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 29.07.2026
Российский боец рассказал о цене провальной акции ВСУ в Константиновке

ВСУ на провальную акцию с флагами в Константиновке затратили батальон

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск заявил, что ВСУ отправили целый батальон на акцию со «втыком флагов» в Константиновке.
  • Минобороны РФ сообщило о пленении двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало «воткнуть флаг» в Константиновке.
  • Рэбит назвал инициативу командиров ВСУ «дурью» и подчеркнул, что они посылали людей «в мясорубку».
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВСУ для провальной акции со "втыком флагов" в Константиновке затратили батальон, отправив людей на мясорубку, заявил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск позывным Рэбит.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало "воткнуть флаг" в Константиновке.
"По поводу вот этой акции, которую ВСУшники провели в Доме культуры, где махали флагами, на которых были приклеены фотографии Зеленского и Сырского. Противник очень много сил приложил к тому, чтобы люди туда просочились. На эту акцию был потрачен целый батальон", - сказал замкомбата на видео Минобороны РФ.
Он отметил, что батальон ВСУ не смог бы пройти незамеченным российскими бойцам, кроме того ВС РФ прекрасно знали о присутствии "флаговтыкателей" на месте акции.
"Про эту инициативу я скажу - это дурость командиров, полная дурость командиров. Они посылали людей в мясорубку", - подчеркнул Рэбит.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Комбат "Запада" рассказал о положении ВСУ в Красном Лимане
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала