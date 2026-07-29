Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск заявил, что ВСУ отправили целый батальон на акцию со «втыком флагов» в Константиновке.
- Минобороны РФ сообщило о пленении двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало «воткнуть флаг» в Константиновке.
- Рэбит назвал инициативу командиров ВСУ «дурью» и подчеркнул, что они посылали людей «в мясорубку».
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВСУ для провальной акции со "втыком флагов" в Константиновке затратили батальон, отправив людей на мясорубку, заявил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск позывным Рэбит.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало "воткнуть флаг" в Константиновке.
"По поводу вот этой акции, которую ВСУшники провели в Доме культуры, где махали флагами, на которых были приклеены фотографии Зеленского и Сырского. Противник очень много сил приложил к тому, чтобы люди туда просочились. На эту акцию был потрачен целый батальон", - сказал замкомбата на видео Минобороны РФ.
Он отметил, что батальон ВСУ не смог бы пройти незамеченным российскими бойцам, кроме того ВС РФ прекрасно знали о присутствии "флаговтыкателей" на месте акции.
"Про эту инициативу я скажу - это дурость командиров, полная дурость командиров. Они посылали людей в мясорубку", - подчеркнул Рэбит.