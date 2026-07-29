В Севастополе за сутки уничтожили 20 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 20 беспилотников ВСУ.
- Пострадавших среди людей нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Военные и мобильные огневые группы за прошедшие сутки уничтожили в Севастополе 20 беспилотников ВСУ, люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы уничтожили 20 вражеских беспилотников", - написал губернатор в канале в "Макс".
Он отметил, что люди не пострадали.
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