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Над Рязанской областью за ночь сбили 45 беспилотников - РИА Новости, 29.07.2026
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10:03 29.07.2026
Над Рязанской областью за ночь сбили 45 беспилотников

Над Рязанской областью за ночь сбили 45 дронов ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО и мобильные огневые группы за ночь сбили 45 вражеских беспилотников над территорией Рязанской области.
  • На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ПВО и мобильные огневые группы за ночь сбили 45 вражеских беспилотников над территорией Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что на местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРязанская областьПавел Малков
 
 
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