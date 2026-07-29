Над Рязанской областью за ночь сбили 45 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО и мобильные огневые группы за ночь сбили 45 вражеских беспилотников над территорией Рязанской области.
- На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ПВО и мобильные огневые группы за ночь сбили 45 вражеских беспилотников над территорией Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что на местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.
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