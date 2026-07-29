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ВСУ доставляли дроны к линии фронта через отделения "Новой почты" - РИА Новости, 29.07.2026
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08:55 29.07.2026
ВСУ доставляли дроны к линии фронта через отделения "Новой почты"

ВСУ доставляли дроны и комплектующие к линии фронта через "Новую почту"

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные используют отделения «Новой почты» для доставки дронов и комплектующих к ним к линии фронта.
  • Особенно активно такой способ доставки используется в регионах, близких к линии фронта, например в Харьковской области.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные используют отделения "Новой почты" для доставки дронов и комплектующих к ним к линии фронта, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Получены сведения, что через отделения "Новой почты" Украины отправляют дроны и комплектующие для них, например - аккумуляторы. Это в том числе БПЛА, купленные через сборы средств в социальных сетях", - сообщили там.
Особенно активно такой способ доставки используется в регионах, близких к линии фронта, например Харьковской области, рассказали в силовых структурах.
Ранее Минобороны России сообщало об ударах по объектам "Новой почты", которые использовались ВСУ в военных целях. 19 июля был поражен Киевский инновационный терминал "Новая почта", осуществлявший доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА. 22 июля нанесен удар по логистическому центру "Новой почты" в Одессе, используемому для хранения грузов военного назначения.
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