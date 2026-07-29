ВСУ доставляли дроны к линии фронта через отделения "Новой почты"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные используют отделения "Новой почты" для доставки дронов и комплектующих к ним к линии фронта, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Ранее Минобороны России сообщало об ударах по объектам "Новой почты", которые использовались ВСУ в военных целях. 19 июля был поражен Киевский инновационный терминал "Новая почта", осуществлявший доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА. 22 июля нанесен удар по логистическому центру "Новой почты" в Одессе, используемому для хранения грузов военного назначения.