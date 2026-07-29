Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы ФСБ уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на окраине Константиновки в ДНР.
ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Бойцы ФСБ уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщил штаб обороны республики.
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Антитеррористическое подразделение специального назначения "Горыныч" регионального управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили 5 вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах и нанесли по ним удар с помощью самолетных дронов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Уточняется, что операторы "Горыныча" ликвидировали девять украинских военных.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. До начала активных боевых действий в городе проживало почти 80 тысяч человек. Представляет собой транзитный железнодорожный узел и имеет ряд металлургических, химических, пищевых и других предприятий, среди которых стекольный, чугунолитейный и химические заводы.
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