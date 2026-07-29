Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ предприняли попытку контратаки на Сумском направлении, но обе штурмовые группы были уничтожены.
- Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области в 2026 году для защиты приграничных регионов РФ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ предприняли попытку контратаки на Сумском направлении, однако обе штурмовые группы были уничтожены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, противник попытался атаковать российские позиции южнее Иволжанского силами двух штурмовых групп 71-й отдельной аэромобильной бригады.
"В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены", - сообщили в российских силовых структурах.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.