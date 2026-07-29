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Двое мобилизованных в ВСУ умерли от заболеваний в Черниговской области - РИА Новости, 29.07.2026
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Двое мобилизованных в ВСУ умерли от заболеваний в Черниговской области

Двое мобилизованных в ВСУ скончались от заболеваний в Черниговской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мобилизованных военнослужащих ВСУ скончались из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области.
  • В результате удара беспилотника «Герань» по командному пункту в Чернигове был ликвидирован командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования «Север» Владимир Гора.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Двое мобилизованных военнослужащих ВСУ скончались из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идет о военнослужащих Александре Кочерге, который умер 18 июля вследствие болезни, и Евгении Мащенко, скончавшемся 19 июля в больнице.
"Двое солдат ВСУ были мобилизованы весной 2026 года и скончались от хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок", — сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что в результате удара беспилотника "Герань" по командному пункту в Чернигове был ликвидирован командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования "Север" Владимир Гора.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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