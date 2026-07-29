Двое мобилизованных в ВСУ умерли от заболеваний в Черниговской области

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Двое мобилизованных военнослужащих ВСУ скончались из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о военнослужащих Александре Кочерге, который умер 18 июля вследствие болезни, и Евгении Мащенко, скончавшемся 19 июля в больнице.