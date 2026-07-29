Двое мобилизованных в ВСУ умерли от заболеваний в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое мобилизованных военнослужащих ВСУ скончались из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области.
- В результате удара беспилотника «Герань» по командному пункту в Чернигове был ликвидирован командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования «Север» Владимир Гора.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Двое мобилизованных военнослужащих ВСУ скончались из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идет о военнослужащих Александре Кочерге, который умер 18 июля вследствие болезни, и Евгении Мащенко, скончавшемся 19 июля в больнице.
"Двое солдат ВСУ были мобилизованы весной 2026 года и скончались от хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок", — сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что в результате удара беспилотника "Герань" по командному пункту в Чернигове был ликвидирован командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования "Север" Владимир Гора.