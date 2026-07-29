Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска впервые за несколько месяцев не использовали наземные роботизированные комплексы на харьковском и сумском направлениях.
- Основным инициатором использования НРТК являлся бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска впервые за несколько месяцев не использовали наземные роботизированные комплексы (НРТК) на харьковском и сумском направлениях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Впервые за несколько месяцев противник не использовал в Харьковской и Сумской областях НРТК", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что основным инициатором использования НРТК являлся бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.