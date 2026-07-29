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ВСУ впервые за несколько месяцев не применили НРТК на сумском направлении - РИА Новости, 29.07.2026
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06:38 29.07.2026
ВСУ впервые за несколько месяцев не применили НРТК на сумском направлении

РИА Новости: ВСУ впервые за несколько месяцев не применили НРТК под Сумами

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска впервые за несколько месяцев не использовали наземные роботизированные комплексы на харьковском и сумском направлениях.
  • Основным инициатором использования НРТК являлся бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска впервые за несколько месяцев не использовали наземные роботизированные комплексы (НРТК) на харьковском и сумском направлениях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Впервые за несколько месяцев противник не использовал в Харьковской и Сумской областях НРТК", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что основным инициатором использования НРТК являлся бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьМихаил Федоров
 
 
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