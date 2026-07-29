Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ из-за потерь перебрасывают подразделения 153-й и 154-й ОМБр из Запорожской области в Харьковскую, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия из-за колоссальных потерь перенаправляет резервы в Харьковскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153-й и 154-й ОМБр из Запорожской области", — рассказал собеседник агентства.
На этом направлении, а также в Сумской области действует российская группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили до 250 украинских боевиков, две бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18