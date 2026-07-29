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ВСУ из-за потерь перебрасывают резервы из Запорожской области в Харьковскую - РИА Новости, 29.07.2026
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06:36 29.07.2026 (обновлено: 08:28 29.07.2026)

ВСУ из-за потерь перебрасывают резервы из Запорожской области в Харьковскую

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские боевики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ из-за потерь перебрасывают подразделения 153-й и 154-й ОМБр из Запорожской области в Харьковскую, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия из-за колоссальных потерь перенаправляет резервы в Харьковскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153-й и 154-й ОМБр из Запорожской области", — рассказал собеседник агентства.
На этом направлении, а также в Сумской области действует российская группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили до 250 украинских боевиков, две бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
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